Выезд из МЖК тоже регулируется светофором со стрелкой, правда, непонятно, в каком режиме она будет работать. Будет ли там полноценная «зеленая» фаза или только на просачивание по зеленой стрелке. Кроме того, есть ещё светофор для пешеходов, переходящих через Никольский проезд — их тоже надо будет пропустить.

Разворачиваться напротив остановки 400-го автобуса может стать сложней — раньше машины, и так стоящие в пробке на въезде в город, спокойно пропускали разворачивающихся, то теперь они будут стараться побыстрей проехать на зеленый сигнал светофора.

Пешеходам с новым светофором станет безопасней, хотя время перехода может увеличиться из-за ожидания зеленого сигнала — здесь машины стабильно пропускали пешеходов и без светофора.

В итоге, похоже, без

Поставить в этом месте светофор решили ещё год назад. Сроки тогда определены не были, а цель установки — повышение безопасности.