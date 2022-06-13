Светофоры ставят на въезде в Зеленоград через Московский проспект, возле «Азбуки вкуса». Они будут регулировать не только въезд в город, но и выезд из пятого микрорайона, а также пешеходные переходы. Специалисты обещают, что после настройки светофоров уменьшится пробка на въезде в город.
«Лежачие полицейские» после включения светофоров уберут. Когда светофоры включат, точно неизвестно.
Чтобы въезд стал попроще, светофоры надо ещё настраивать, пояснил «Зеленоград.ру» гендиректор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович.
Выезд из МЖК тоже регулируется светофором со стрелкой, правда, непонятно, в каком режиме она будет работать. Будет ли там полноценная «зеленая» фаза или только на просачивание по зеленой стрелке. Кроме того, есть ещё светофор для пешеходов, переходящих через Никольский проезд — их тоже надо будет пропустить.
Разворачиваться напротив остановки 400-го автобуса может стать сложней — раньше машины, и так стоящие в пробке на въезде в город, спокойно пропускали разворачивающихся, то теперь они будут стараться побыстрей проехать на зеленый сигнал светофора.
Пешеходам с новым светофором станет безопасней, хотя время перехода может увеличиться из-за ожидания зеленого сигнала — здесь машины стабильно пропускали пешеходов и без светофора.
В итоге, похоже, без
Поставить в этом месте светофор решили ещё год назад. Сроки тогда определены не были, а цель установки — повышение безопасности.