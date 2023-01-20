Станцию для зарядки электромобилей обнаружили на парковке возле «Ашана» в Андреевке 20.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Cтанция зарядки электромобилей сети Punkt-e открылась на Жилинской улице, оказывается, ещё осенью. Для зарядки нужно скачать мобильное приложение. Станция работает с 8 до 23 часов. На ней два разъема: CSS2 и CHAdeMO (правда недавно сообщали, что он уже несколько месяцев не работает).

Другая ближайшая станция этой сети — возле ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе.

Два года назад планировали установить зарядную станцию для электромобилей, электросамокатов и велосипедов вблизи дома 13 на Жилинской улице в Андреевке, но, похоже, этого так и не произошло.

Бесплатные зарядки для электромобилей ставили на платной дороге М-11 возле Шереметьево и на парковке «Зеленопарка».

В прошлом году россияне купили три тысячи новых электромобилей (на 33 процента больше, чем годом раньше), самые популярные бренды: Tesla, Volkswagen и Audi. Зато в конце года, по итогам декабря, на первое место уже вышел российский бренд Evolute.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поселок андреевка, электромобили
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура предложила закрыть для машин площадь перед торговым центром на Яблоневой аллее Новости
Станцию для зарядки электромобилей обнаружили на парковке возле «Ашана» в Андреевке Новости
Acufactum (Акуфактум) — ткани, тесьмы и книги немецкого бренда эксклюзивно в сети магазинов «Я Сама» Реклама
Постаматы мэрии собираются поставить в подъездах жилых домов без согласия жителей Новости
Бесплатное плавание в бассейне Swim Shot в Зеленограде. Как? Реклама
Началась продажа апартаментов в новостройке напротив 14-го микрорайона Новости
Шесть тысяч рублей оставляет ежемесячно каждый житель Зеленограда в магазинах — это меньше, чем в любом другом округе Москвы Новости
Набор в детский центр развития интеллекта Smarty Kids — авторские методики, обучение в игровой форме, группы для детей от 4 до 14 лет Реклама
Мэрия отказалась назвать дорогу в 17 микрорайоне бульваром Рукавишникова. Предлагаем другие варианты с историей Новости
В поездах на МЦД-3 пассажирам, похоже, придётся сидеть лицом друг к другу. Удобно ли это? Истории
Крещенские купания 2023. Фотографии Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор в группы всех возрастов — успейте записаться, мест мало Реклама
Поселок «Трамвай» заподозрили в сбросе канализации в реку Сходня Новости
Музыкальный спектакль «Дюймовочка» по сказке Андерсена — 28 января в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Площадь перед торговым центром в 3-м микрорайоне продолжает борьбу за звание самого отвратительного места в Зеленограде Жизнь
Стали известны параметры новостройки на месте пятиэтажек в девятом микрорайоне. Квартир больше, парковок меньше Новости
Компания «Доза» построила производственный комплекс рядом с «Микроном» и готовится к переезду. Что внутри нового здания и как изменится работа сотрудников Новости
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла после новогодних каникул 2023 года Новости
На каток на площади Юности перестали пускать детей до 12 лет без сопровождения взрослых и шлема Новости
Новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» на Жилинской улице — товары для военных, туристов, дачников и любителей активного отдыха Реклама
В микрорайоне ЦИЭ построят промышленный парк Новости
Исторический вокзал станции Крюково передумали сносить. Как его использовать — подумают Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 22 января Афиша
Выселенная из квартиры пенсионерка лишилась оставшихся вещей, которые хранила в подъезде. Вероятно, их выкинул сотрудник управляющей компании Новости
Изготовление и ремонт очков за 1 час в оптике Lokamed Реклама
Как знаменитая актриса Инна Чурикова сыграла свою первую роль в деревне Чашниково рядом с Зеленоградом Истории
Бетонные плиты слетели с грузовика и раздавили припаркованную машину Новости
Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь» — с новым сайтом еще ближе и удобнее Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру