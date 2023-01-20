Cтанция зарядки электромобилей сети Punkt-e открылась на Жилинской улице, оказывается, ещё осенью. Для зарядки нужно скачать мобильное приложение. Станция работает с 8 до 23 часов. На ней два разъема: CSS2 и CHAdeMO (правда недавно сообщали, что он уже несколько месяцев не работает).
Другая ближайшая станция этой сети — возле ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе.
Два года назад планировали установить зарядную станцию для электромобилей, электросамокатов и велосипедов вблизи дома 13 на Жилинской улице в Андреевке, но, похоже, этого так и не произошло.
Бесплатные зарядки для электромобилей ставили на платной дороге М-11 возле Шереметьево и на парковке «Зеленопарка».
В прошлом году россияне купили три тысячи новых электромобилей (на 33 процента больше, чем годом раньше), самые популярные бренды: Tesla, Volkswagen и Audi. Зато в конце года, по итогам декабря, на первое место уже вышел российский бренд Evolute.