Другая ближайшая станция этой сети — возле ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе.

Два года назад планировали установить зарядную станцию для электромобилей, электросамокатов и велосипедов вблизи дома 13 на Жилинской улице в Андреевке, но, похоже, этого так и не произошло.

Бесплатные зарядки для электромобилей ставили на платной дороге М-11 возле Шереметьево и на парковке «Зеленопарка».

В прошлом году россияне купили три тысячи новых электромобилей (на 33 процента больше, чем годом раньше), самые популярные бренды: Tesla, Volkswagen и Audi. Зато в конце года, по итогам декабря, на первое место уже вышел российский бренд Evolute.