На платной трассе М-11 появилась возможность зарядить электромобиль на двух площадках около аэропорта Шереметьево. Зарядиться можно перед съездом в к терминалам D, E, F при движении из Москвы в сторону области и сразу после аэропорта при движении в Москву.
Мощность станций — 120 кВт, можно одновременно заряжаться на двух портах постоянного тока (быстрая зарядка) и двух портах переменного тока (медленная зарядка), сообщили в «Северо-Западной концессионной компании», обслуживающей участок М-11 от Москвы до Зеленограда. Чтобы полностью зарядить такие электромобили, как Jaguar I-Pace или Audi e-tron, с емкостью аккумулятора 90 и 95 кВт/ч, потребуется меньше часа.
На станциях установлены разъемы Mennekes (Type 2), J-1772, Quick Charge (CCS/SAE Combo), Quick Charge (CHAdeMO), Quick Charge (CCS/SAE Combo).
В СЗКК уточнили, что пока зарядка бесплатная, авторизация не требуется. Для удобства поиска ближайшей станции зарядки владельцам электромобилей предлагают установить на телефон приложение PlugShare.