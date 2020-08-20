Зарядную станцию для электромобилей, электросамокатов и велосипедов планируют установить вблизи дома 13 на Жилинской улице в Андреевке. Предполагается, что это произойдёт до конца года.

Устанавливает зарядки «Мособлэнерго» в рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта». Более точные сроки монтажа будут объявлены позже. Они зависят, в частности, от технической и документальной готовности местных властей, сообщили «Зеленоград.ру» в компании. В Солнечногорской администрации дату установки также затруднились назвать.

Андреевка попала в список на установку зарядной станции по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья, который проходил на официальном сайте регионального министерства энергетики. Всего в области до конца года планируют установить 65 электрозарядных станций (ЭЗС): 40 отдельностоящих и 25 нтегрируемых в опоры наружного освещения, говорится в официальном сообщении «Мособлэнерго». Какого типа будет станция в Андреевке, в компании оперативно не смогли уточнить.

Для управления зарядной станцией необходимо установить мобильное приложение «Мосэнергосбыт зарядки», размещенное на платформах Google Play и App Store. Оно бесплатное. Инструкцию по установке мобильного приложения, использованию станции и телефон технической поддержки разместят непосредственно на станции.

Ближайшая к Зеленограду ЭЗС расположена на закрытой территории предприятий «Артис» и Good Wood в Елино на восточной границе с городом, причём бесплатная. Въезд через шлагбаум, но к зарядке пропускают всех нуждающихся, рассказали «Зеленоград.ру» в компании. Охранники на КПП подробнее расскажут о правилах пользования этой станцией и дадут памятку.



Другая ближашая станция — в коттеджном посёлке «Андреевский парк» (деревня Баранцево). Её установили в феврале 2018 года, однако она уже больше месяца не работает из-за неизвестной неисправности, сообщили нам в администрации посёлка. Специалисты из энергетической компании, обслуживающей станцию, приехали, осмотрели и уехали.

Ещё одна зарядка в относительной близости находится на съезде с Ленинградского шоссе в сторону аэропорта «Шереметьево» на территории АЗС «Нефтьмагистраль». Также ЭЗС есть в Солнечногорске на Красноармейской улице.

В 2012 году появилось сообщение, что зарядную станцию установили непосредственно в Зеленограде, на Солнечной аллее, однако информация не подтвердилась. О перспективах установки ЭЗС в Зеленограде пока ничего не слышно.