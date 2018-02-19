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Зарядная станция для электромобилей появилась рядом с Зеленоградом 19.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Станцию для зарядки электромобилей разместили в строящемся коттеджном поселке Андреевский Парк (деревня Баранцево) рядом с офисом продаж в пятницу, 16 февраля.

Установка входит в публичную сеть зарядных станций для электротранспорта «МОЭСК-EV». Для доступа к станции нужна специальная карта клиента «МОЭСК-EV», которую можно получить бесплатно в центральном клиентском офисе компании в Москве.

Автор фото: подписчик Zelenograd.ru Светлана

По наблюдениям будущей жительницы коттеджного поселка Светланы, электромобили здесь курсируют периодически. Если зарядная станция будет пользоваться спросом, — установят еще пару, поделились планами застройщики.

Зарядная станция в Баранцево стала ближайшей к Зеленограду. Ещё есть станция в Солнечногорске и рядом с аэропортом Шереметьево. В 2012 году появилось сообщение, что зарядную станцию установили непосредственно в Зеленограде, на Солнечной аллее, однако информация не подтвердилась.

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