По наблюдениям будущей жительницы коттеджного поселка Светланы, электромобили здесь курсируют периодически. Если зарядная станция будет пользоваться спросом, — установят еще пару, поделились планами застройщики.

Зарядная станция в Баранцево стала ближайшей к Зеленограду. Ещё есть станция в Солнечногорске и рядом с аэропортом Шереметьево. В 2012 году появилось сообщение, что зарядную станцию установили непосредственно в Зеленограде, на Солнечной аллее, однако информация не подтвердилась.