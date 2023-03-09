Электробусы появятся в Зеленограде не раньше 2026 года. До этого можно не ждать новых автобусов 09.03.2023 ZELENOGRAD.RU

В Москве продолжают активно менять обычные автобусы, работающие на дизеле или газе, на электробусы. Сейчас их больше тысячи, а в следующие два года закупят ещё 1200. Но Зеленограду электробусы в ближайшие годы не обещают. Это может означать, что и новых автобусов наш город не получит.

Для работы электробусов нужна зарядная станция. Её строительство в Зеленограде запланировано в рамках развития территории, прилегающей к станции МЦД «Крюково». Где именно её построят, неизвестно, возможно на пустующей сейчас автобусной станции в Алабушево (но это не точно).

Зато стало известно, когда её построят — не раньше 2026-2027 года. Об этом сообщила префектура по информации департамента транспорта.

Казалось бы, не велика беда, если электробусов придется подождать три-четыре (или больше) лет. Но дело в том, что новых автобусов на обычном топливе в Москве больше не покупают. Новые — только электробусы. По крайней мере, приобретение с 2021 года исключительно электробусов для использования на маршрутах транспорта общего пользования предусматривается московской программой «Развитие транспортной системы».

Получается, минимум до 2026 год в Зеленограде не будет новых автобусов. А увеличить количество получится за счет старых автобусов из других районов Москвы. Пока зеленоградский автобусный парк относительно новый — нынешним автобусам 3-4 года, но если строительство зарядной станции для электробусов в Зеленограде задержится, то по крайней мере на внутренних маршрутах придётся ездить на автобусах, которым в самом лучшем случае будет по восемь лет.

При этом мэрия развивает инфраструктуру для электробусов не только в «старой» Москве, но и далеко за пределами МКАД. Например, в прошлом году в Троицком округе запустили пять электробусных маршрутов и открыли электробусный парк.

Достаточно ли внимания уделяет мэрия развитию общественного транспорта в Зеленограде?
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Метки:
общественный транспорт, автобусы, электробус
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