Плиткой покрыта только часть площади перед ТЦ «Ольга» — ближе к магазину. Квадратные плитки лежит неровно. Остальная площадь (ближе к дороге) уже в асфальте.

О замене плитки в этом месте говорится в распоряжении префектуры от 26 апреля о благоустройстве района Силино — «в связи с поступающими обращениями жителей». Ранее депутаты района согласовали выделение 4,4 миллиона рублей на благоустройство этой территории. Правда, в решении совета депутатов работы назывались «ремонт асфальтового покрытия парковок и территорий». Деньги выделили из средств стимулирования управы — это средства, которые город заработал на платных парковках, налог от сдачи жилья, поступлений от патентной системы налогообложения. Управы могут потратить их на благоустройство в своих районах.

Отказываться от плитки при благоустройстве дворов в Зеленограде начали в прошлом году. «Стараемся отходить от плиточного покрытия, а где оно было — в основном переходим на асфальт, — сказал „Зеленоград.ру“ экс-замглавы управы района Савёлки Василий Харпак. — Связано это с практичностью и удобством эксплуатации, потому что зимой плитка „гуляет“ от того, что грунт „ходит“ — потом с чисткой возникают сложности. Асфальт в этом плане практичней». Жители, в свою очередь, жалуются зимой на скользкую плитку. А летом на неудобство передвижения по ней на велосипеде, самокате или роликах.

Менять асфальт на плитку в пешеходных зонах начали массово в 2010 году, с приходом мэра Сергея Собянина. Московские власти неоднократно подчеркивали, что плиточное покрытие более удобное, долговечное, да и выглядит по-европейски. Однако гарантия на укладываемую плитку была не больше, чем на асфальт.

С тех пор в Москве долгие годы не могли научиться ни выбирать подходящую плитку, ни правильно её уложить, ни нормально эксплуатировать. Например, в 2020 году на Яблоневой аллее хорошую плитку заменили на асфальт из-за плохой укладки. В 2021 году заменили на асфальт плитку возле городского пруда — на этот раз уложена она была нормально, но испортилась, по версии префектуры, из-за перепада температур. А когда в 2017-м году развалилось плиточное покрытие на Центральной площади, префект Анатолий Смирнов объяснял этот факт общим падением профессионализма — не подумали, что по плитке будут ездить машины и её придётся обрабатывать реагентами. Тем не менее, в 2021 году плиткой выложили всю пятисотметровую пешеходную зону вдоль «Флейты». В префектуре «Зеленоград.ру» это решение объяснили так — плитка лучше асфальта из-за долговечности, экологичности, ремонтопригодности и эстетичности.