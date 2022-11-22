Гололёд и ледяной дождь из прогноза превратились в реальность. «Везде, где лежит плитка — голый лёд, трактор её только полирует, песком не посыпано» — это типичная сегодняшняя жалоба в «Жилищник». Они поступают из многих микрорайонов, особенно из старого города.

Не очищен тротуар, скользкая дорожка к подъезду, трактор навалил горы снега на парковке, плитка покрыта ледяной глазурью, каток после трактора и тому подобное. «Я сегодня столько людей падающих видела, сама пару раз чуть не упала, лёд везде», пишет в чате 11-го микрорайона Оксана.



Коммунальщики стараются реагировать оперативно — от жалобы до отчета с фотографией посыпанной песком дорожки проходит меньше часа. Но непонятно, почему нельзя было принять меры заранее (такая погода прогнозировалась), не дожидаясь жалоб и падений. Да и результат не всегда удовлетворительный — где-то посыпали, где-то пропустили.



Некоторые жители не сдерживают эмоций: «Коммунальные службы, как обычно, не готовы. Дворники спят до обеда. Это нормально, что снег начали убирать после 14 часов? При этом „альтернативно одарённые“ рассыпали везде реагент, снег стаял и тут же все подмерзло — ломайтесь, граждане на здоровье. Главное начальству дорогу песочком посыпать чтобы не ****** [упали]».