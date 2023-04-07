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На Солнечной аллее хотят сделать выделенную полосу для автобусов. Окончательное решение пока не принято 07.04.2023 ZELENOGRAD.RU

С этим предложением в префектуру обратился Центр организации дорожного движения и учреждение «Организатор перевозок», которое занимается общественным транспортом в Москве. Речь идет о выделенной полосе для автобусов на Солнечной аллее при движении в сторону Крюково и только на участке от пересечения с Центральным проспектом (возле МИЭТа) и до остановки «Поликлиника 105» (возле корпуса 901 и магазина «Би-би»).

Длина этого трёхполосного участка чуть больше километра, но в часы пик, особенно вечером, здесь часто образуются пробки. Например, в момент публикации этой новости длина «красной» пробки на этом участке достигала 600 метров.

Предложение обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения, но к окончательному решению не пришли — согласились только провести «дополнительный мониторинг дорожно-транспортной ситуации» и вернуться к этому вопросу в октябре.

Кто из членов комиссии был за это предложения, а кто против, неизвестно — заседания комиссии закрыты, префектура несколько раз отказывала «Зеленоград.ру» в аккредитации. Через этот участок ездит 11 автобусных маршрутов. В том числе, такой популярный, как 19-й — недавно заместитель префекта Дмитрий Морозов сам признал, что выдерживать расписание этому маршруту мешают пробки.

Примите, пожалуйста, участие в опросе о необходимости этой выделенной полосы

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Метки:
автобусы, солнечная аллея, выделенная полоса
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Обсуждение
A T
5 часов назад
Там же вроде пробка в значительной мере за счёт едущих на Старокрюковский проезд к старому мосту. А большинство автобусных маршрутов, насколько помню, проезжает прямо. Те, кто едут там в левой и второй полосах, пересядут на автобусы? По-моему, вряд ли.
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На Солнечной аллее хотят сделать выделенную полосу для автобусов. Окончательное решение пока не принято Новости
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