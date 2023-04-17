Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали идею выделенной полосы на Солнечной аллее 17.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Идею сделать выделенную полосу для автобусов на Солнечной аллее при движении в сторону Крюково на участке от пересечения с Центральным проспектом и до остановки «Поликлиника 105» обсуждали в префектуре в начале апреля, но отложили решение на осень.

Редакция «Зеленоград.ру» провела опрос в своих группах в телеграме и вконтакте и выяснила, 61% респондентов поддерживают эту идею. В опросе принимали участие, как пассажиры автобусов (52%), так и водители машин (48%). Причем, 40% водителей высказались за выделенку. Всего в опросе приняли участие 1725 человек.

В комментариях высказывались в основном водители. Их комментарии были ожидаемо негативны. «Будет выделенка или нет, это не решит проблему пробок» , — говорит Юрий. «Выделка не решает проблему пробок, она обеспечивает своевременное движение общественного транспорта» , — возражает ему Михаил.

Ввод выделенной полосы увеличивает скорость движения автобусов на 30%, а также снижает риск ДТП с автобусами, считают в департаменте транспорта.

Сейчас в Москве 134 выделенные полосы общей протяженностью 441 километр, в 2023 году прибавится ещё 40 километров выделенок. В Зеленограде выделенка одна — на улице Ленина — длиной около ста метров. В Зеленограде выделенная полоса для автобусов могла появиться на Центральном проспекте со стороны 3-го микрорайона — от пересечения с улицей Юности до поворота к «Флейте». Это предложение было в проекте по реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов, однако потом от него отказались.

Редакция «Зеленоград.ру» передаст результаты опроса в префектуру и Центр организации дорожного движения, которые до октября будет «наблюдать за ситуацией», а потом вернутся к обсуждению этого вопроса на комиссии по безопасности дорожного движения. Что именно будут учитывать специалисты при принятии решения, какие параметры отслеживать, пока неизвестно.

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Метки:
автобусы, солнечная аллея, выделенная полоса
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