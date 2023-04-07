На маршрут №19 добавлен дополнительный автобус. Теперь на маршрут выходят 19 больших автобусов, а интервал движения в часы пик должен быть от 4 до 9 минут, если не случатся пробки или поломки.

Об этом рассказал заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за транспорт, отвечая на жалобу жителя, который несколько раз сталкивался с тем, что автобуса этого маршрута приходится ждать по 40 минут, а после приходили сразу несколько пустых автобусов.

Морозов подтвердил, что в феврале и марте были «случаи увеличения интервалов». Причина — пробки на маршруте или поломки автобусов. Морозов заверил, что при нынешнем числе автобусов и расписании, они справятся с пассажиропотоком. Если, конечно, снова не будут ломаться.

Поступают ли в Зеленоград новые автобусы, если старые слишком часто выходят из строя, неизвестно. Однако известно, что Москва больше не закупает автобусы на обычном топливе (дизель, газ). Новые — только электробусы. А электробусы в Зеленограде появятся лишь после постройки зарядной станции для них — не раньше 2026 года.

Если вы сталкиваетесь с проблемами в работе автобусов, обязательно сообщите об этом на горячую линию московского транспорта по короткому номеру 3210.