В новом корпусе 901Б распродали почти все квартиры. Новосёлы уже заселяет его 05.04.2023 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 901Б «обманутых дольщиков» уже появились новосёлы — в основном для того, чтобы начать ремонт в квартирах, которые продаются без внутренней отделки. Продажи квартир в доме близятся к завершению.

Основные аукционы уже состоялись, начавшись в середине января — количество проданных квартир давно перевалило за сотню (всего на продажу планировалось выставить 140 квартир). Последний назначенный на сегодняшний день аукцион состоится 13 апреля, на него вынесено несколько 2-3-комнатных квартир со стартовой ценой от 9,2 до 14,8 миллиона рублей.

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Вся информация о доме, планировки этажей и квартир, расписание аукционов публикуется на сайте «Мосреалстрой».

Одновременно десятки квартир корпуса 901Б появились в продаже на порталах ЦИАН и Домклик.ру: 1-комнатные — по цене до 9 миллионов рублей, 2-комнатные — до 15 миллионов, 3-4-комнатные — до 21,5 миллиона.

По поводу ремонта у новосёлов завязалась переписка с «Жилищником» в телеграм-чате. Управляющую компанию неоднократно просили защитить на время ремонтов лифты — их уже царапают стройматериалами, а также поставить контейнер для строительного мусора возле дома.

Другие читатели чата посоветовали въезжающим действовать самостоятельно, не дожидаясь «Жилищника»: оклеить лифты защитным материалом и пользоваться контейнером напротив выезда из корпуса 901Б, между корпусами 902 и 903. В «Жилищнике» сообщили на это, что в контейнеры соседних корпусов строительный мусор выбрасывать запрещено — жители должны сами заказывать контейнер для строительного мусора (видимо, на коммерческой основе).

А вот с защитой лифтов «Жилищник» собирается помочь. Вчера для этого привезли материалы и обещали выполнить работы сразу после их разгрузки.

Сама управляющая компания тоже обратилась к новосёлам с объявлением. Кто-то привёз и насыпал кучу песка позади дома, возле леса — на дверях корпуса вывесили просьбу к жителям убрать песок до 1 апреля, иначе он будет вывезен.

Если среди наших читателей уже есть жители нового дома — расскажите, какие впечатления от него и от квартир, как проходили аукционы и какие планы вы связываете с новосельем?

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Метки:
микрорайон 9, недвижимость, корпус 901б
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