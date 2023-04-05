Вся информация о доме, планировки этажей и квартир, расписание аукционов публикуется на сайте «Мосреалстрой».

Одновременно десятки квартир корпуса 901Б появились в продаже на порталах ЦИАН и Домклик.ру: 1-комнатные — по цене до 9 миллионов рублей, 2-комнатные — до 15 миллионов, 3-4-комнатные — до 21,5 миллиона.

По поводу ремонта у новосёлов завязалась переписка с «Жилищником» в телеграм-чате. Управляющую компанию неоднократно просили защитить на время ремонтов лифты — их уже царапают стройматериалами, а также поставить контейнер для строительного мусора возле дома.

Другие читатели чата посоветовали въезжающим действовать самостоятельно, не дожидаясь «Жилищника»: оклеить лифты защитным материалом и пользоваться контейнером напротив выезда из корпуса 901Б, между корпусами 902 и 903. В «Жилищнике» сообщили на это, что в контейнеры соседних корпусов строительный мусор выбрасывать запрещено — жители должны сами заказывать контейнер для строительного мусора (видимо, на коммерческой основе).



А вот с защитой лифтов «Жилищник» собирается помочь. Вчера для этого привезли материалы и обещали выполнить работы сразу после их разгрузки.



Сама управляющая компания тоже обратилась к новосёлам с объявлением. Кто-то привёз и насыпал кучу песка позади дома, возле леса — на дверях корпуса вывесили просьбу к жителям убрать песок до 1 апреля, иначе он будет вывезен.