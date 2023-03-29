Открытие футбольного поля в 9-м микрорайоне снова отложили. На этот раз из-за санкций 29.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Футбольное поле с административным зданием у корпуса 919 планировали сдать до конца 2022 года, а затем в первом квартале 2023 года. Март близится к концу, на стройке тишина, на самом поле — сугробы вместо подогрева, хотя уже смонтированы и высокое ограждение, и осветительные мачты, и электронное табло, и частично трибуны.

Но теперь ввод в эксплуатацию долгостроя перенесён на второй квартал (то есть до середины июля), сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства. Причина — «необходимость импортозамещения светильников мачт освещения футбольного поля, а также устранение замечаний комитета государственного строительного надзора».

Что касается подогрева футбольного поля, то он пока и не должен работать, отметили в ведомстве — в период строительства это нецелесообразно. Отапливать и чистить поле начнут после сдачи объекта в эксплуатацию.

Строительство тянется уже десятый год — его планировали начать в феврале 2014 года, ещё до всяких санкций, и закончить в том же году. Но потом что-то всё время шло не так, административное здание даже пришлось разобрать, а потом завершение стройки многократно откладывалось по разным причинам или просто так, без объяснений.

За это время неподалёку успели построить спорткомплекс «Спутник-Арена» с футбольным полем — кстати, на нём тоже стоят мачты освещения, но их импортозамещать почему-то не пришлось.

Почему нельзя открыть объект пока без освещения, а светильники поставить, когда появится возможность, непонятно.

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Метки:
микрорайон 9, футбол, санкции, стадион
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