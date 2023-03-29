Футбольное поле с административным зданием у корпуса 919 планировали сдать до конца 2022 года, а затем в первом квартале 2023 года. Март близится к концу, на стройке тишина, на самом поле — сугробы вместо подогрева, хотя уже смонтированы и высокое ограждение, и осветительные мачты, и электронное табло, и частично трибуны.

Но теперь ввод в эксплуатацию долгостроя перенесён на второй квартал (то есть до середины июля), сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства. Причина — «необходимость импортозамещения светильников мачт освещения футбольного поля, а также устранение замечаний комитета государственного строительного надзора».

Что касается подогрева футбольного поля, то он пока и не должен работать, отметили в ведомстве — в период строительства это нецелесообразно. Отапливать и чистить поле начнут после сдачи объекта в эксплуатацию.