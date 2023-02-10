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Ремонт поликлиники в 14-м микрорайоне идёт по плану — так уверяют строители 10.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Ремонт поликлиники в корпусе 1460 идёт по плану, заверяют строители. Что происходит сейчас в здании рассказал заведующий поликлиническим отделением горбольницы Кирилл Мальцев.

Сейчас в здании монтируют инженерные коммуникации, климатические и вентиляционные системы. На месте старых перекрытий и перегородок возвели новые. Готовят потолки под покраску. Практически завершены работы по замене кровли. Фасад утеплен и «зашит» направляющими.

Эту поликлинику закрыли на капремонт в июле прошлого года. Врачи на время ремонта продолжили работу в корпусе 2042, часть обследований перевели в поликлинику и горбольницу на Каштановой аллее.

Корпус 1460 построили в 1994 году, он нуждался в капремонте и реконструкции, на его состояние давно жаловались пациенты, объясняли в горбольнице причины ремонта. С момента открытия в поликлинике проводились лишь локальные ремонты, а также ремонт фасада с частичной заменой оконных блоков. Ремонт нужен и для установки современного медицинского оборудования, поскольку системы энергоснабжения зданий часто не рассчитаны на мощности, необходимые для работы новой аппаратуры, сообщает мэрия.

После капремонта поликлиника сможет принимать 1400 человек в смену — это на 300 человек больше, чем сейчас. Для сравнение, поликлиника в 20-м микрорайоне рассчитана на 750 человек в смену. Сейчас к поликлинике в корпусе 1460 прикреплены более 56 тысяч человек — это половина всего взрослого населения района Крюково.

Сколько продлится ремонт неизвестно, раньше планировали закончить его к концу 2023 года. Впрочем, аналогичный ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне идет уже в два раза дольше первоначальных планов. При этом сейчас из пяти взрослых поликлиник работают только две — остальные на ремонте.

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Метки:
микрорайон 14, поликлиника
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