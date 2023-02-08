Правильно ли действовал охранник

Охранник действовал в соответствии с должностной инструкцией, по которой он должен информировать обо всех происшествиях дежурного администратора и в случае необходимости — соответствующие службы, утверждает директор школы. Получается, что дежурный администратор узнал о драке от охранника. Но также Халева пишет: «дежурный администратор увидел происходящее и сразу же направился к ребятам». Это можно понять так, что он сам увидел драку, а не узнал о ней от охранника.

Как бы там ни было, Халева сообщила, что охранник «не проявил должного внимания к происходящему». Из-за этого претензия предъявлена организации, с которой заключен контракт на охрану школы — прежнего охранника заменили, сейчас в школе работает другой сотрудник (а прежний охранник, возможно, в какой-то другой школе).

Действия директора нелогичны. Раз охранник действовал по инструкции, то на каком основании его убирать? А если он, действуя по инструкции, всё-таки не проявил ожидаемого от него «внимания к происходящему», то, вероятно, его должностная инструкция нуждается в доработке.

Большинство читателей «Зеленоград.ру» (77%), принявших участие в опросе, считают, что охранник должен был немедленно вмешаться в драку учеников. В опросе в нашем телеграме приняло участие почти 1600 человек.