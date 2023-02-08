Продолжается расследование драки на крыльце школы 2045 между двумя шестиклассниками, в результате которой один из детей потерял сознание. Свидетели драки говорили, что школьный охранник не отреагировал на их просьбы вмешаться в драку. Больше он не работает в этой школе. Хотя и действовал по инструкции. На вопросы редакции «Зеленоград.ру» об этом происшествии письменно ответила директор школа Анна Халева.
Причина драки, по словам директора, — ссора, возникшая в конце учебного дня «при выходе из школы один из мальчиков ударил второго, а тот ударил его в ответ». В результате потасовки один из учеников потерял сознание, дежурный администратор увидел это, направился к детям, сообщил о случившемся администрации и начал оказывать ребенку доврачебную помощь. Администрация вызвала «скорую» и сообщила родителям. К приезду скорой помощи ребенок уже пришёл в себя — в больницу его отвезли для дополнительного обследования, сейчас он чувствует себя хорошо, ходит в школу.
Охранник действовал в соответствии с должностной инструкцией, по которой он должен информировать обо всех происшествиях дежурного администратора и в случае необходимости — соответствующие службы, утверждает директор школы. Получается, что дежурный администратор узнал о драке от охранника. Но также Халева пишет: «дежурный администратор увидел происходящее и сразу же направился к ребятам». Это можно понять так, что он сам увидел драку, а не узнал о ней от охранника.
Как бы там ни было, Халева сообщила, что охранник «не проявил должного внимания к происходящему». Из-за этого претензия предъявлена организации, с которой заключен контракт на охрану школы — прежнего охранника заменили, сейчас в школе работает другой сотрудник (а прежний охранник, возможно, в какой-то другой школе).
Действия директора нелогичны. Раз охранник действовал по инструкции, то на каком основании его убирать? А если он, действуя по инструкции, всё-таки не проявил ожидаемого от него «внимания к происходящему», то, вероятно, его должностная инструкция нуждается в доработке.
Большинство читателей «Зеленоград.ру» (77%), принявших участие в опросе, считают, что охранник должен был немедленно вмешаться в драку учеников. В опросе в нашем телеграме приняло участие почти 1600 человек.
Последствия для детей пока неизвестны. Администрация школы ещё не закончила служебное расследование, чтобы установить "все причины и обстоятельства произошедшего". При этом всех участников конфликта, в том числе свидетелей, пригласили вместе с родителями на встречу с заместителем директора по воспитательной работе, социальным-педагогом и педагогом-психологом (прошли уже эти встречи или нет, из ответа непонятно). Также с детьми провели индивидуальные беседы, и запланированы классные часы по профилактике конфликтов в школе. Дополнительную работу с мальчиками проведет социальный педагог и педагог-психолог. Помимо этого, запланировано заседание школьного совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних (с какой повесткой, не уточняется).
Как говорят родители, обещанные классные часы пока прошли не везде. В паре классов учителя провели беседы, на которых сказали, чтобы все разборки были за пределами школы. "Я помню, что обещала вам и детям провести классный час с участием администрации, но по объективным причинам, связанным с расследованием этого случая и работы со старшеклассниками, которые сняты на видео, классный час пройдет [позже]", пишет в родительском чате один учителей.
В запросе школьной администрации было 19 вопросов, но директор ответила только на половину. Вот вопросы, которые остались без ответа (полностью или частично):
- сколько времени продолжалась драка — от начала до конца?
- видел ли охранник на камерах видеонаблюдения, что на крыльце школы происходит драка?
- подтверждается ли информация, что охраннику сообщали о драке?
- когда о драке узнал дежурный администратор (во время драки, после неё)?
- что должен делать охранник, дежурный администратор, когда им становится известно о драке между учениками на территории школы?
- как вы оцениваете поведение школьников, стоящих непосредственно вокруг дерущихся? какие меры воспитательного характера приняты к ним?
- как должны вести школьники, которые увидели подобную драку на территории школы?
- проводятся ли тренировки, учения или иные профилактические мероприятия для персонала школы для отработки ситуаций с конфликтами между учащимися с применением физической силы? если проводятся, как часто? по каким программам/методикам?
- проводятся ли профилактические мероприятия для учащихся, направленные на отработку действий, когда они становятся свидетелем конфликта с применением физической силы? если проводятся, как часто? по каким программам/методикам?
Эти вопросы, а также уточнение по актуальности должностной инструкции охранника, будут повторно заданы директору.