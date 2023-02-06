Ребенок, потерявший сознание из-за драки в школе, вернулся к учёбе. Но в происшествии ещё надо разбираться 06.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Как и обещали в администрации школы 2045, ребенок, пострадавший во время драки в пятницу после уроков, вернулся к учёбе. Во время драки он потерял сознание, его отвезли в больницу. В соцсетях говорили о разных диагнозах: микроинсульт, переломы и так далее, а в школе это опровергали. Сегодня стало известно, что пострадавший ребёнок, как и второй участник драки, продолжили учёбу — об этом «Зеленоград.ру» сообщили родители их одноклассников.

Однако осталось много вопросов к действиям взрослых — до, во время и после происшествия. «Зеленоград.ру» сформулировал два десятка вопросов о действиях персонала школы, о последствиях, о действующих инструкциях на случай таких происшествий и об их профилактике.

Редакция, в частности, ждет оценку действий охранника (которому сообщали о драке и просили разнять детей), дежурного администратора и других детей (аплодирующих, снимающих, проходящих мимо). Какие меры воспитательного характера приняты к участникам драки и в школе в целом в связи с данным инцидентом? Что могут и должны делать в такой ситуации взрослые и дети, проходит ли обучение и тренировки?

Если вы, как родитель, сотрудник школы или охранной компании, сталкивались с подобными ситуациями, пожалуйста, напишите об этом в редакцию «Зеленоград.ру»: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), драка, школа 2045
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