В результате драки на крыльце школы ученик потерял сознание. Родители не понимают, что делал охранник 05.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Драка между двумя учениками школы 2045 произошла в пятницу, прямо на крыльце здания. В результате драки один из детей потерял сознание, его увезли в больницу. Драка продолжалась около минуты — что всё это время делал охранник, непонятно.

«Конфликт произошел в пятницу после окончания уроков и получил дальнейшее развитие на крыльце школьного здания, — ответил в комментариях вконтакте замдиректора школы Кирилл Смирнов. — В ходе драки одному из участников конфликта стало плохо и у него произошла кратковременная потеря создания. Дежурный администратор оперативно вызвал скорую помощь, которая отправила ребенка в Тушинскую больницу, где он сдал все анализы, и в этот же день был отправлен домой. Медицинские сотрудники зафиксировали потерю сознания, других диагнозов поставлено не было. Администрацией школы в пятницу были проведены профилактические встречи с участниками инцидента и родителями обучающимися. В понедельник мальчик выходит в школу». На просьбу о дополнительном комментарии от редакции «Зеленоград.ру» Смирнов не ответил.

Вызывает вопросы действия охраны. «Когда ему сообщили о драке, он сказал, что сейчас подойдет кто-то и разберётся, и всё», — сообщают в одном из комментариев. «Я лично просила его что-то сделать, позвать кого-то из взрослых или самому выйти и разнять детей — он просто на меня посмотрел и ничего больше», — пишут в другом комментарии. Представитель школы в своем комментарии о работе охраны сообщил только, что «охрана и дежурный администратор контролировали выход детей из раздевалок, ученики выходили спокойно».

Со слов одного из родителей класса, где учится пострадавший ребёнок, сейчас родители района объединяются, чтобы инициировать разбирательство в отношении охранника.

Когда дело касается малолетних детей (до 14 лет), находящихся в школе, именно школа отвечает за причиненный ими вред, если не докажет, что вред возник не по ее вине.

Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос об этом инциденте в администрацию школы и в департамент образования

Должен ли охранник школы немедленно вмешаться в драку учеников?
Да
Нет
Зависит от ситуации
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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), драка, школа 2045
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