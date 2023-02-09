Житель «Флейты» пожаловался на бьющую в окна подсветку здания торгового центра в Савелкинском проезде. Руководство ТЦ заказало исследование искусственной освещенности на ближайших окнах жилого дома. Выводы инженеров — всё в пределах существующих санитарных норм. Тем не менее, подсветку после 22:00 выключают.

О том, что подсветка кому-то мешает, в ТЦ «Савелки» узнали из январской публикации «Зеленоград.ру» — хотя жалоба в префектуре появилась еще в конце декабря. И управа уже ответила, что, что собственник торгового центра должен приглушить или выключить подсветку на фасаде. Во всяком случае, управа это рекомендовала сделать. Экспертизу для ТЦ провели инженеры-физики испытательной лаборатории «Лаб24». Это испытания параметров искусственной освещенности — замеры проводили поздним вечером от фасада «Савелок» до окон во «Флейте» напротив (в 8-м подъезде дома). Предлагали сделать замеры и непосредственно в квартире человека, которому мешает подсветка, но не получили его согласия, рассказали «Зеленоград.ру» в руководстве ТЦ «Савелки».

Освещенность измеряют в «люксах». По протоколу (есть у редакции), получилось 3,6 люкс при нормативе вертикальной освещенности на окнах зданий не более 20 люкс. Такая норма установлена в СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.57 «Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности на окнах жилых зданий»). Протокол предоставили управе района Савелки.

Подсветка на фасаде торгового центра горит по-прежнему, выключают её примерно в 23:00. Включают в 17:00. По мере увеличения светового дня график будут менять. «Когда планировали подсветку фасада, естественно, рассчитывали все по нормативам, старались подобрать цвет в одном тоне с соседними зданиями», отметили в ТЦ «Савелки». Посетители говорят, что и на улице возле торгового центра с появлением «огоньков» стало посветлее — фонари там светят не особо ярко.

В торговом центре «Савелки», кроме магазинов, работают спортивные и досуговые школы и секции для детей и взрослых, в частности, танцевальная студия, балетная школа, воркаут-центр. Ещё есть свободные площади в аренду под спортивные секции и развивающие центры.