В ТЦ «Савёлки» уже открылись обещанные спортивные и досуговые школы и секции для детей и взрослых. Также появилось несколько новых магазинов. По-прежнему работают танцевальная студия, балетная школа, воркаут-центр и продуктовый магазин сети «Светофор». На четвертом этаже есть свободная площадь 220 квадратных метров под спортивные секции, развивающие центры и т. д. — в центре города и по очень низкой цене.
- На четвертом этаже есть свободная площадь 220 квадратных метров под спортивные секции, развивающие центры и т. д. Цена — 550 рублей за квадратный метр.
- На первом этаже отличная возможность создать точку общепита, ресторан, кафе — от 700 квадратных метров. Можно арендовать часть помещения по 350 квадратных метров. Есть возможность свободной планировки под свои потребности. Все коммуникации есть, два отдельных входа в помещение (отдельный вход и вход изнутри ТЦ).
- На минус первом этаже сдаются площади от 16 до 120 квадратных метров — под различные виды коммерческой деятельности.
- На минус втором этаже есть свободная площадь 650 квадратных метров, возможно размещение продуктового магазина — есть зона разгрузки, пандус, лифты, санузел на этаже.
Торговый центр «Савёлки» находится в самом центре Зеленограда, в окружении культурно-деловой инфраструктуры. Это шестиэтажное здание общей площадью 15 300 квадратных метров. Оно состоит из четырех наземных и двух подземных этажей. ТЦ был рассчитан на 135 торговых павильонов.
В пешей доступности расположены бизнес-центр с банками, ресторанами и медцентром, главная культурная площадка города — ДК «Зеленоград», префектура, университет МИЭТ, парк Победы, Большой городской пруд и спортивный кластер, предприятия Южной промзоны и технопарка «Элма», а также жилые дома 3-го, 4-го, 6-го и 7-го микрорайонов.
Остановки общественного транспорта, через которые проходит десяток автобусных маршрутов, находятся в непосредственной близости от торгового центра, что делает «Савёлки» легкодоступным для жителей всего города.
Рядом городская парковка на 1000 мест.
Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.
Здание укомплектовано всеми необходимыми инженерными системами и круглосуточным видеонаблюдением. Со стороны Савелкинского проезда организована возможность подъезда грузового транспорта и доставка грузов на этажи на отдельном лифте.
Перечислим магазины, спортивные и творческие секции, развивающие центры и фирмы, предлагающие услуги населению — те, что уже можно посетить сейчас.
- «Atomy» — корейская косметика люкс-класса.
- Студия красоты Luxe hair.
- Студия красоты «Боди скульптинг».
- Магазин «Светофор»: сетевой магазин с низкими ценами, продолжает работать на минус втором этаже. Открыт с 9 до 21 часа.
- На первом этаже с отдельным входом расположился магазин «Шарики и Цветы».
- На четвертом этаже продолжают работать спортивные секции для детей и взрослых.
- Центр дополнительного образования «Академия языков и бизнеса» — курсы английского языка для детей и взрослых, контактный телефон 8-903-722-63-86. Расположен на четвёртом этаже торгового центра.
- Cтудия танцев Jazz.uni_dance: детские и взрослые группы, различные направления. Звоните: 8-926-272-33-50.
- Хореографическая студия «Большой Балет»: занятия по авторской методике «без травм и слез», приглашают дети от двух лет и взрослые — с любым уровнем подготовки (подробнее). Звоните: 8-977-768-53-15.
- Воркаут центр «Здоровое Поколение»: развитие общих физических качеств для детей и взрослых, подготовка к соревнованиям. Звоните 8-916-995-94-34.
- Фотостудия Reveuer Photo.
Адрес торгового центра «Савёлки»: Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2
По вопросам аренды обращайтесь по телефону: 8-962-932-09-09
Почта: information@savelki.online