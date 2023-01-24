Информация для арендаторов

На четвертом этаже есть свободная площадь 220 квадратных метров под спортивные секции, развивающие центры и т. д. Цена — 550 рублей за квадратный метр.

На первом этаже отличная возможность создать точку общепита, ресторан, кафе — от 700 квадратных метров. Можно арендовать часть помещения по 350 квадратных метров. Есть возможность свободной планировки под свои потребности. Все коммуникации есть, два отдельных входа в помещение (отдельный вход и вход изнутри ТЦ).

— от 700 квадратных метров. Можно арендовать часть помещения по 350 квадратных метров. Есть возможность свободной планировки под свои потребности. Все коммуникации есть, два отдельных входа в помещение (отдельный вход и вход изнутри ТЦ). На минус первом этаже сдаются площади от 16 до 120 квадратных метров — под различные виды коммерческой деятельности.

На минус втором этаже есть свободная площадь 650 квадратных метров, возможно размещение продуктового магазина — есть зона разгрузки, пандус, лифты, санузел на этаже.

Торговый центр «Савёлки» находится в самом центре Зеленограда, в окружении культурно-деловой инфраструктуры. Это шестиэтажное здание общей площадью 15 300 квадратных метров. Оно состоит из четырех наземных и двух подземных этажей. ТЦ был рассчитан на 135 торговых павильонов.

В пешей доступности расположены бизнес-центр с банками, ресторанами и медцентром, главная культурная площадка города — ДК «Зеленоград», префектура, университет МИЭТ, парк Победы, Большой городской пруд и спортивный кластер, предприятия Южной промзоны и технопарка «Элма», а также жилые дома 3-го, 4-го, 6-го и 7-го микрорайонов.

Остановки общественного транспорта, через которые проходит десяток автобусных маршрутов, находятся в непосредственной близости от торгового центра, что делает «Савёлки» легкодоступным для жителей всего города.

Рядом городская парковка на 1000 мест.

Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.

Здание укомплектовано всеми необходимыми инженерными системами и круглосуточным видеонаблюдением. Со стороны Савелкинского проезда организована возможность подъезда грузового транспорта и доставка грузов на этажи на отдельном лифте.