Одноэтажное здание возле детской поликлиники и остановки «Спортивная школа», в котором в марте открылся магазин «Пятерочка», планируют реконструировать. Общая его площадь увеличится с 655 до 968 квадратных метров — почти в полтора раза. За счет чего увеличат площадь, пока неизвестно. Возможно, надстроят этаж.

Об этом сообщил Москомстройинвест, говоря именно о реконструкции супермаркета, а не здания в целом. Из этого можно сделать вывод, что после реконструкции всю увеличившуюся площадь займет магазин. Хотя и нынешняя площадь не маленькая, а вполне стандартная для этой сети. Когда начнется реконструкция, пока неизвестно.

Здание между детской поликлиникой и Московским проспектом долго пустовало. Четыре года назад собственник начал там ремонт, потом забросил — постройка стояла полуразрушенной. Появился новый владелец и постепенно доделал ремонт под арендатора — «Пятерочку».