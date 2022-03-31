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«Пятёрочка» открылась в 3-м микрорайоне, рядом с остановкой «Спортивная школа». Касс для самообслуживания в ней больше, чем обычных 31.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Магазин сети «Пятёрочка» открылся в корпусе 349А — рядом с остановкой «Спортивная школа», детской поликлиникой и школой 1557. Магазин работает с 8 до 23. Рядом с магазином есть парковка, но даже днем в четверг она была почти полностью занята. Примечательно, что касс для самообслуживания в этом магазине четыре, а обычных — всего две.

В остальном это обычная «Пятёрочка», каких в Зеленограде уже несколько десятков.

Cахар тоже есть — куда же теперь без него.

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Метки:
магазины, микрорайон 3, продукты, магазин пятерочка, Корпус 349А
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Обсуждение
SineD 2005
Вчера, 16:20
13й магазин, "стекляшка"...RIP...
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