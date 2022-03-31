Продовольственный кризис начала 1990-х: карточки, талоны, очереди, рост цен — как это было
Фото: Zelenograd.ru
Магазин сети «Пятёрочка» открылся в корпусе 349А — рядом с остановкой «Спортивная школа», детской поликлиникой и школой 1557. Магазин работает с 8 до 23. Рядом с магазином есть парковка, но даже днем в четверг она была почти полностью занята. Примечательно, что касс для самообслуживания в этом магазине четыре, а обычных — всего две.
Списать баллы с карты «Пятёрочки» здесь пока не получится
В остальном это обычная «Пятёрочка», каких в Зеленограде уже несколько десятков.
Cахар тоже есть — куда же теперь без него.
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