Драка с поножовщиной произошла в 17-м микрорайоне поздно вечером в среду, 7 ноября. Минимум один человек в результате попал в больницу.

Сигнал поступил в полицию в 22:48. Очевидцы сообщили, что возле строительного городка дерутся около 15 человек. Прибывшие на место оперативники обнаружили там следы крови и нескольких участников и свидетелей конфликта. В отделение доставили 12 человек, в том числе одну девушку, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако четверых вскоре отпустили, остальных задержали до выяснения всех обстоятельств межнациональной стычки. В потасовке участвовали уроженцы двух кавказских регионов — российского и иностранного.

По предварительной информации, опубликованной «Рен ТВ», в драке пострадали три человека. По официальным данным — один. Как сообщает УВД, «между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них причинил другому ножевые ранения». Полиция задержала подозреваемого — 33-летнего приезжего из ближнего зарубежья, против которого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На виновного указал брат потерпевшего, тоже 33-летнего, ставший свидетелем конфликта, говорится в сообщении агентства «Москва». В ходе выяснения отношений подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов ножом по туловищу и одно проникающее в живот без повреждения внутренних органов. Раненый мужчина обратился в одно из столичных медучреждений. Его госпитализировали и экстренно прооперировали, после чего перевели в хирургическое отделение.

«О произошедшем конфликте уведомлены сотрудники ФСБ», — добавил источник агентства.