Конец «сладкой» жизни

Первой жертвой продовольственной ажитации в магазинах застрявшего в перестройке СССР «пал» сахар, и случилось это во второй половине 1980-х годов. После антиалкогольной компании положение с сахаром было критическим. По данным Госкомстата СССР только в 1987 году граждане перевели на самогон 1,4 миллионов тонн сахара, изготовив 140-150 миллионов декалитров самогона, что практически компенсировало сокращение продажи крепких напитков.

Кроме того, из магазинов исчезла сахарная карамель и даже томатная паста с высоким содержанием сахара. В 1988-м весь рыночный фонд СССР позволял продать 1,8 кг сахара на человека на месяц. А если учесть ещё сезонные домашние заготовки, для которых сахар закупали заранее…

Сначала талоны на этот продукт стали вводить на периферии, затем в Ленинграде, и наконец шквал покупательского спроса со всей страны захлестнул Москву.

Суточные продажи сахара с обычных для столицы шестисот с небольшим тонн возросли до двухсот тысяч. С прилавков и из подсобок смели все сахарные запасы. Магазины, где его «выбрасывали», можно было определить по длиннющим, вдоль всей улицы, очередям. И тогда, в апреле 1989 года, в Москве появились талоны на сахар.

Клубящиеся очереди пропали, каждый обладатель талона мог спокойно купить положенные ему сначала три, а на следующий год уже два килограмма — фонды уменьшились. К тому же, как сообщал в сентябре 1990 года журнал «Столица», если в первое время после введения талонов сахар можно было купить в любом бакалейном или хлебном магазине, то теперь для этого надо было побегать — то в одном, то в другом районе города он периодически исчезал. И это было только началом.