Последние советские выборы

В последний раз в Советском Союзе верховную власть выбирали в марте 1989 года. Эти же выборы в Верховный Совет были первыми за всю историю страны выборами на альтернативной основе — когда разрешили выдвигать в депутаты сразу несколько кандидатур, а не одну-единственную, как раньше. Такую свободу власти считали уже не опасной, поскольку в 1988 году альтернативные выборы опробовали при избрании разного рода директоров.

Напомним, что Верховный Совет СССР состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей, и выборы в них были раздельными. Для выборов в Совет Союза Зеленоград присоединили к Тушинскому округу. А для выборов в Совет Национальностей Москва выделялась в отдельный округ №1.

Согласно регламенту выборов до 24 января 1989 года избиратели на собраниях по месту работы или жительства выдвигали кандидатов в депутаты, после чего их в течение месяца обсуждали и оставляли в списках самых достойных. Затем начиналась предвыборная кампания — на неё давался месяц. Выборы назначили на 26 марта 1989 года.

К 24 января по Тушинскому округу выдвинули пять кандидатов. От Зеленограда были двое: Тельман Гдлян, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, и примкнувший к нему Николай Черепов, начальник лаборатории. А тушинцы выдвинули «директорский корпус» — троих руководителей крупных машиностроительных предприятий.

По национальному округу № 1 шло десять кандидатов. В их числе была певица Людмила Зыкина, лётчик-космонавт Георгий Гречко, директор ЗИЛа Евгений Браков и выдвинутый Зеленоградом Борис Ельцин, занимавший тогда пост зампредседателя Госстроя СССР.

Заметим, что Тельман Гдлян до своего выдвижения в Зеленограде никогда не был, а Борис Ельцин не раз посещал наш город и его предприятия в бытность первым секретарем Московского городского комимтет КПСС. В частности это он в 1986 году поддержал инициативу молодёжи о строительстве МЖК и распорядился выделить под него огромное (около 11 га) поле в Ржавках.