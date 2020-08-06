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На крышу и внутрь заброшенного здания в 3-м микрорайоне залезают дети. Его ремонт не ведётся 06.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Корпус 349А — нежилое здание между детской поликлиникой и Московским проспектом — давно пустует. Собственник начал его ремонтировать, но работы остановлены. Местные жители заметили, что в полуразрушенное здание залезают подростки. Нормального ограждения или охраны там нет.

В этом здании работали продуктовый и зоомагазин, аптека, шиномонтаж, продавали линолеум, но арендаторы исчезли один за другим несколько лет назад. Капремонт начали в прошлом году, но сроки его завершения несколько раз переносили.

Работы не ведутся, зимой в здании разбили окна, но стекла не демонтировали — большие осколки торчали наружу. Сняли эти стекла или нет, неизвестно, поскольку их прикрыли металлическими листами.

Входная дверь тоже одно время была вскрыта. Неизвестно ещё, какая разруха внутри, и какие опасные конструкции или их элементы там находятся.

Козырек здание поддерживается опорами, доступ к которым никак не ограничен.

Жительница 3-го микрорайона Ольга увидела, как дети 12-ти лет залезли в заброшенное здание через окно, а потом и на крышу по старым лестницам. Она вызывала полицию, но никто не приехал. «Сначала мне ответили, что такого адреса (корпус 349А) вообще нет, — рассказала Ольга „Зеленоград.ру“. — Я сказала, что могу подождать на месте десять минут. Ждала 15 минут, никто не приехал. Подростки за это время слезли с крыши, вылезли через щель в окне и ушли. Я позвонила в полицию во второй раз. Мне задали массу вопросов — шатаются ли конструкции, есть ли трещины в здании, слышен ли треск или звук обрушения, есть ли угроза обрушения, — будто я специалист в этом вопросе. В итоге никто не пришел и не приехал».

Владеет зданием индивидуальный предприниматель Анна Гузенко. Она и должна следить за своим имуществом. Связаться с ней не удалось.

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Метки:
дети, микрорайон 3, капитальный ремонт, охрана и безопасность, Корпус 349А
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 17:50
В Астрахани незакрепленная конструкция со шведской лестницей насмерть придавила ребенка. наш власти тоже это буду ждать?
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