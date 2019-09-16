Ремонт должен был закончиться 31 августа, но сроки перенесли на ноябрь-декабрь. Затем в корпусе 349А откроют продуктовый магазин, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Вероятно, уже в начале следующего года. В управе района Савелки сказали, что собственник еще не определился с арендаторами — будет там сетевой или несетевой магазин, пока неизвестно.



Раньше в этом здании был небольшой несетевой продуктовый магазин. После открытия неподалёку в третьем микрорайоне «Атака» он не выдержал конкуренции и закрылся. Да и место не особо проходное, рассказал один из прошлых арендаторов, покупателей было мало. Закрылся несколько лет назад и стоявший возле здания популярный продуктовый киоск «Дмитрогорский продукт» с мясным и молочным ассортиментом. Вместо него городские власти хотели поставить автомат, торгующий молоком, но желающих заниматься такой торговлей не нашлось.