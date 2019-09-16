Нежилое здание — корпус 349А — давно заброшено. Там работали продуктовый и зоомагазин, аптека, шиномонтаж, продавали линолеум, но арендаторы исчезли один за другим несколько лет назад. Новый собственник капитально ремонтирует здание.
Ремонт должен был закончиться 31 августа, но сроки перенесли на ноябрь-декабрь. Затем в корпусе 349А откроют продуктовый магазин, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Вероятно, уже в начале следующего года. В управе района Савелки сказали, что собственник еще не определился с арендаторами — будет там сетевой или несетевой магазин, пока неизвестно.
Раньше в этом здании был небольшой несетевой продуктовый магазин. После открытия неподалёку в третьем микрорайоне «Атака» он не выдержал конкуренции и закрылся. Да и место не особо проходное, рассказал один из прошлых арендаторов, покупателей было мало. Закрылся несколько лет назад и стоявший возле здания популярный продуктовый киоск «Дмитрогорский продукт» с мясным и молочным ассортиментом. Вместо него городские власти хотели поставить автомат, торгующий молоком, но желающих заниматься такой торговлей не нашлось.
Компания, которой принадлежало здание, прекратило свою деятельность и в начале 2019 года была признана банкротом. Новый собственник — индивидуальный предприниматель Гузенко — является соучредителем салона-парикмахерской «Яна» и ряда других организаций, связанных с управлением и продажей недвижимости.
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