Новый офис «Мои документы» (МФЦ) в Голубом открылся в среду 7 декабря. Он расположен на втором этаже нового торгового центра «Горетовский» по адресу Тверецкий проезд, 18А. МФЦ работает с 8 до 20 каждый день, кроме воскресенья.

В него переехал закрытый с декабря МФЦ из Андреевки, а также закрытые с ноября МФЦ в Брехово. Кроме того, с ноября закрылись обособленные подразделения (по сути — удалённые окна приёма граждан) в Менделеево, Поварово, Лунево, Радумле.