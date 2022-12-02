Новый торговый центр открылся в Голубом. Пока там пусто и уныло 02.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Обещанное на 2 декабря открытие торгового центра «Горетовский» в Голубом состоялось. Однако магазинов там почти нет, внутри идёт стройка. Арендаторы будут заезжать в течение декабря.

Работает только КуулКлевер с кафе, магазином продуктов «Мясновъ» и галереей вин «Отдохни».

Магазин косметики и бытовой химии «Улыбка радуги» откроется 5 декабря

Некоторые арендаторы строятся. К торжественному открытию 25 декабря обещали ещё «Пятёрочку», «Детский мир», «Конфетный рай», аптеку «Здравсити», а также магазин сухофруктов и табака. Возможно, будет ещё зоомагазин «Четыре лапы» и ресторан Surf&Turf.

Местные жители заходят, оглядываются и уходят

Центр госуслуг «Мои документы», который должен быть в этом ТЦ, откроется 7 декабря, сказано на сайте организации.

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ТЦ «Горетовский» находится по адресу: Голубое, Тверецкий проезд, 18А. Он анонсировал, что будет работать с 8 до 23, но режим работы конкретных арендатором может отличаться.

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Метки:
магазины, новое место, голубое, торговые центры, тц горетовский
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Новый торговый центр открылся в Голубом. Пока там пусто и уныло Новости
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