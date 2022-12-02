Обещанное на 2 декабря открытие торгового центра «Горетовский» в Голубом состоялось. Однако магазинов там почти нет, внутри идёт стройка. Арендаторы будут заезжать в течение декабря.
Работает только КуулКлевер с кафе, магазином продуктов «Мясновъ» и галереей вин «Отдохни».
Магазин косметики и бытовой химии «Улыбка радуги» откроется 5 декабря
Некоторые арендаторы строятся. К торжественному открытию 25 декабря обещали ещё «Пятёрочку», «Детский мир», «Конфетный рай», аптеку «Здравсити», а также магазин сухофруктов и табака. Возможно, будет ещё зоомагазин «Четыре лапы» и ресторан Surf&Turf.
Местные жители заходят, оглядываются и уходят
Центр госуслуг «Мои документы», который должен быть в этом ТЦ, откроется 7 декабря, сказано на сайте организации.
ТЦ «Горетовский» находится по адресу: Голубое, Тверецкий проезд, 18А. Он анонсировал, что будет работать с 8 до 23, но режим работы конкретных арендатором может отличаться.