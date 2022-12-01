Новый торговый центр откроется в Голубом в начале декабря. В нем будет центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) и популярные сетевые магазины
Объявление о закрытии с 1 декабря офиса МФЦ в Андреевке, на Жилинской улице, появилось на сайте организации. Месяц назад закрылся МФЦ в Брёхово, а также обособленные подразделения (по сути — удалённые окна приёма граждан) в Менделеево, Поварово, Лунево, Радумле. Теперь всех жителей Солнечногорского округа из окрестностей Зеленограда направляют в новый офис МФЦ в Голубом.
Новый МФЦ будет работать по адресу: деревня Голубое, Тверецкий проезд, дом 18А. Он находится внутри нового ТЦ «Горетовский», который открывается в пятницу. Однако МФЦ в Голубом заработает только 7 декабря, сообщают на сайте организации. До этого ближайший МФЦ в Солнечногорске, на улице Тельнова, 3/2 (работает с понедельник по субботу с 8 до 20).
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