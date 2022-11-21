Техническое открытие ТЦ «Горетовский» состоится 2 декабря. К этому времени, помимо МФЦ, будут работать магазины «Пятёрочка», «Улыбка радуги», «Куулклевер», «Мяснов», «Отдохни».
Торжественное открытие состоится 25 декабря. К этой дате откроются «Детский мир», «Конфетный рай», аптека «Здравсити», а также магазин сухофруктов и табака.
Также на сайте ТЦ упоминается зоомагазин «Четыре лапы» и ресторан Surf&Turf.
Вероятно, некоторые арендаторы ТЦ ищут сотрудников — по крайней мере на сайтах вакансий есть объявления «Детского мира».
Адрес ТЦ «Горетовский»: Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А. Время работы: с 8 до 23
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