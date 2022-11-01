Магазин продуктовой сети «Верный» на въезде в Зеленоград через Московский проспект перестал работать круглосуточно. Со 2 ноября он будет работать с 8 до 23 часов. В таком режиме будет доступ и к расположенному в магазине банкомату Сбера.

Круглосуточно этот магазин проработал всего около двух месяцев. О круглосуточно режиме работы он объявил в конце июля, но через несколько дней закрылся на ремонт — на месяц. Причина изменения режима работы неизвестна.

В том же здании, в корпусе 514, продолжает работать круглосуточно магазин сети «Азбука вкуса».