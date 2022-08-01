Магазин продуктовой сети «Верный» в корпусе 514, на въезде в Зеленоград через Московский проспект, закрылся на ремонт.

После ремонта в магазине появятся автоматические раздвижные двери, новые кассы, более быстрые и удобные, новое стеллажное и холодильное оборудования, магазин станет светлее и удобнее. Магазин снова откроется 26 августа. Об этом «Зеленоград.ру» рассказали в пресс-службе «Верного». Недавно этот магазин начал работать круглосуточно.

Для местных жителей на время ремонта из продуктовых магазинов останется «Азбука вкуса» и безымянный магазин на углу ТЦ. Ещё одна проблема для местных — не будет работать банкомат Сбербанка, который стоял внутри «Верного». Ближайшие банкоматы: в «Зеленопарке», в корпусе 617А (6-й ТЦ), в офисе банка в Савелкинском проезде и в офисе на Центральном проспекте (корпус 435А).