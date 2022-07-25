Магазин продуктовой сети «Верный» на въезде в Зеленоград через Московский проспект теперь работает круглосуточно. Это удобно не только местным жителям, но и зеленоградцам, въезжающим здесь в город.

Сейчас надпись «24 часа» появилась на вывеске и стала хорошо заметно, но режим работ изменился уже около месяца назад. «Незаметно переклеили информацию с режимом работы на двери, — пишет местный житель в комментариях в телеграм-канале 5-го микрорайона. — Потом мы пару раз ходили, но где-то около 12 ночи магазин закрывали на переучет до утра. Но сейчас вроде бы все-таки стали работать ночью. Работники от этого, кажется стали ещё грустнее».

На сайте сети и на картах Яндекса режим работы пока прежний.