Фото: Zelenograd.ru
Магазин продуктовой сети «Верный» на въезде в Зеленоград через Московский проспект теперь работает круглосуточно. Это удобно не только местным жителям, но и зеленоградцам, въезжающим здесь в город.
Сейчас надпись «24 часа» появилась на вывеске и стала хорошо заметно, но режим работ изменился уже около месяца назад. «Незаметно переклеили информацию с режимом работы на двери, — пишет местный житель в комментариях в телеграм-канале 5-го микрорайона. — Потом мы пару раз ходили, но где-то около 12 ночи магазин закрывали на переучет до утра. Но сейчас вроде бы все-таки стали работать ночью. Работники от этого, кажется стали ещё грустнее».
На сайте сети и на картах Яндекса режим работы пока прежний.
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