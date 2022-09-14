В строящемся больше года паркинге в 17-м микрорайоне 350 машиномест, сдать его планируют к концу года. Сейчас всего 80 заявок на места, и эту ситуацию префект Анатолий Смирнов назвал парадоксом. Потому что, по его мнению, жители знали о том, что за парковку придется платить, с момента проектирования микрорайона и покупки жилья. А жители напоминают, что застройщик обманул их с парковками, а цены на имеющиеся платные места вздуты сверх всякого приличия.

«С одной стороны, бедственное положение автовладельцев, которые шлют недовольства и жалобы на то, что негде парковаться. С другой — эти платные парковочные места на завершающей стадии строительства паркинга не востребованы, — сказал в интервью медиакомпании „Зеленоград сегодня“ префект. — Это некий самообман. Жители приобретали платное жилье, они были знакомы с проектом планировки и намерением инвестора строить парковки. Но на момент заселения и первых, и, как оказалось, последних домов никто из них не изъявил желания платить за парковочное место, хотя это было понятно с момента презентации проекта и соответствующей сделки. Там проблема останется надолго из-за нежелания людей платить».

В сухом остатке это выглядит так: жители сами виноваты, а инвестор (ПИК) все сделал правильно. «Анатолий Николаевич, это кто же вам такие данные на стол кладёт?» — удивленно спрашивает создатель телеграм-канала и сайта «Жемчужина Зеленограда», житель 17-го микрорайона Артем Журавский. И напоминает: вместо обещанных в проекте ПИКом 3500 парковочных мест в многоуровневых паркингах — не считая уличных гостевых — построен один на 350 мест. А нынешний паркинг заставили строить под давлением жителей и города. «И теперь говорят «Нет спроса, дальше строить не можем» , — отмечает Журавский.

В момент утверждения проекта планировки и презентации проекта, о котором вспомнил Анатолий Смирнов, речь шла именно о четырех многоуровневых гаражах. А в 2019 году инвестор передумал их строить. И решил вместо этого делать открытые уличные стоянки и сдавать места на них в аренду. В строящемся паркинге места продают — одно стоит от 772 тысяч до 1 миллиона рублей. На платных уличных стоянках машиноместа сдают за 5-6 тысяч в месяц.

Там, где сейчас построены уличные стоянки, должны были быть проектные надземные. И на этих условиях в свое время Москомстройинвест подписывал с инвестором контракт на строительство 17-го микрорайона. Вернее, на выделение городом участка для застройки. В 2020 году житель 17-го микрорайона Андрей Царьков обратился в это ведомство с запросом о деталях инвестконтракта. И получил ответ, в котором значились те самые 4 многоуровневых паркинга. То есть количество машиномест в проекте застройки 17 микрорайоне втрое превышает количество реально существующих.

«В создавшемся хаосе с парковками виноваты конкретные должностные лица контролирующих и проверяющих органов, которые не обеспечили исполнение проекта застройки 17 микрорайона», пишет «Жемчужина Зеленограда». В ответ на просьбу провести прокурорскую проверку на наличие конфликта интересов или действий, вопреки интересов службы прокуратура всех уровней — от окружной зеленоградской до генеральной — не предприняла ничего.

Автомобили в 17-м микрорайоне плотными рядами ставят во дворах, на тротуарах и в местных проездах, хотя в проекте застройки рекламировались «дворы без машин». Во дворах частично эту проблему решили, закрыв их на замки. Управа района Крюково управа в рамках благоустройства добавила машиномест возле корпуса 1 дома 37 и на дороге вокруг микрорайона. И еще запланировала сделать немного дополнительных парковочных мест возле корпусов 2 и 3 дома 37. Но проблема в целом никуда не делась. Например, недавно припаркованные на дороге автомобили заблокировали «Газель» возле новой школы.