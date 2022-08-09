В здании ещё идёт ремонт, но это не мешает открытию — на днях там уже открылся магазин сети FixPrice.

У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Обещали, что это будет «жесткий дискаунтер» с низкими ценами или ценами «ниже средних». Когда в апреле магазин сети открылся в Менделеево, мы сравнили цены с «Пятёрочкой» — что получилось читайте по ссылке в первом комментарии