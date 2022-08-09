Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом. Сравнили его цены с «Пятёрочкой»
Магазин «Чижик» откроется в здании бывшего универмага на Центральной площади 18 августа. О дате открытия сообщают в самом магазине. Часы работы — ежедневно с 9 до 21 часа.
Фото: Zelenograd.ru
В здании ещё идёт ремонт, но это не мешает открытию — на днях там уже открылся магазин сети FixPrice.
У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Обещали, что это будет «жесткий дискаунтер» с низкими ценами или ценами «ниже средних». Когда в апреле магазин сети открылся в Менделеево, мы сравнили цены с «Пятёрочкой» — что получилось читайте по ссылке в первом комментарии
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Первые подробности тайного плана развития территории у станции Крюково по проекту МЦД: парковка, автобусы, велодорожки Истории
Объявлен набор детей от четырёх лет в образовательный детский центр «Талант-клуб» в Зеленограде. Где он находится, как устроен, и чему там учат Истории
Для строительства сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом подбирают новых исполнителей. Они должны справиться, уверены в городской администрации Истории
Разыгрываем сертификат на 2000 рублей в Ozon среди подписчиков нашего телеграм-канала. Не пропустите!
В Михайловский пруд в 15-м микрорайоне закончили наливать воду. Теперь дети ныряют в него с моста и набережной Новости
Старую детскую площадку с отломившейся горкой в 5-м микрорайоне совершенно точно заменят в следующем году Новости
Закрывают съезд с Ленинградского шоссе на Машкинское и Новосходненское. Ехать придётся через «Мегу» Новости
«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось Истории