«ФиксПрайс» — один из двух крупных арендаторов нового торгового центра. Ещё здесь откроется магазин продуктовый сети «Чижик». Остальные помещения — более мелкие — сдаются в аренду.

Срок открытия остальных магазинов не называются. В управе говорили, что ТЦ откроется уже 10 августа, а собственник здания опровергал этот срок. По его плану реконструкция фасадов закончится 31 августа — тогда начнут заключать договоры с арендаторами. Теперь получается, правы были все — ремонт ещё продолжается, но и ТЦ уже открыт — хотя бы для одного магазина.