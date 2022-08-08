Магазин сети низких цен FixPrice открылся в здании бывшего универмага на Центральной площади. Он работает ежедневно с 9 до 21 часа. Расположен в левой части помещения, там ремонт уже завершен. В магазине есть кассы самообслуживания.
«ФиксПрайс» — один из двух крупных арендаторов нового торгового центра. Ещё здесь откроется магазин продуктовый сети «Чижик». Остальные помещения — более мелкие — сдаются в аренду.
Срок открытия остальных магазинов не называются. В управе говорили, что ТЦ откроется уже 10 августа, а собственник здания опровергал этот срок. По его плану реконструкция фасадов закончится 31 августа — тогда начнут заключать договоры с арендаторами. Теперь получается, правы были все — ремонт ещё продолжается, но и ТЦ уже открыт — хотя бы для одного магазина.