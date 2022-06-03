Определены два крупных арендатора в торговом центре, который строится вместо бывшего универмага «Зеленоград», на Центральной площади. Это сетевой продуктовый «Чижик» и магазин фиксированных цен Fix Price. Остальные помещения — более мелкие — сдаются в аренду.

Здание бывшего универмага, выходящее на Центральной площадь и в Савелкинский проезд, сейчас реконструируют. Здесь сдаются 60 помещений от пяти до 200 квадратных метров, следует из объявления на «Циане». Стоимость аренды — пять тысяч рублей за кв.м.