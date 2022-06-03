Определены два крупных арендатора в торговом центре, который строится вместо бывшего универмага «Зеленоград», на Центральной площади. Это сетевой продуктовый «Чижик» и магазин фиксированных цен Fix Price. Остальные помещения — более мелкие — сдаются в аренду.
Здание бывшего универмага, выходящее на Центральной площадь и в Савелкинский проезд, сейчас реконструируют. Здесь сдаются 60 помещений от пяти до 200 квадратных метров, следует из объявления на «Циане». Стоимость аренды — пять тысяч рублей за кв.м.
Пока предлагают только пространства на первом этаже. В здании есть и просторный цокольный этаж. Общая площадь здания — девять тысяч квадратных метров.
Подготовительные работы закончатся 31 августа, то есть новый ТЦ откроется не раньше осени.
«Чижик» — сеть продуктовых магазинов с низкими или ниже средних ценами. В Зеленограде это будет первый магазин сети. Ближайший недавно открылся в Менделеево. «Чижик» — новый проект компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка» и «Перекресток». Подтвердить факт и дату открытия «Чижика» в X5 пока не смогли.
Fix Price — популярная сеть магазинов с фиксированными ценами. Ассортимент: товары для дома и огорода, игрушки, одежда и аксессуары, бытовая химия, электротовары, канцтовары, продукты, напитки. В Зеленограде работают семь магазинов этой сети.