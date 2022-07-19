В администрации нового ТЦ на Центральной площади опровергли его открытие 10 августа 19.07.2022 ZELENOGRAD.RU

О планируемом 10 августа открытии торгового центра на месте бывшего универмага в Савелкинском проезде сообщил замглавы управы района Савелки Константин Тимофеев. Но собственник здания говорит, что точной даты пока нет. Да и ремонт фасадов в самом разгаре.

О предварительной дате открытия ТЦ Тимофеев сказал в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня». Он также рассказал, что в новом торговом центре откроются сетевой продуктовый магазин «Чижик», магазин фиксированных цен Fix Price, магазин электронных сигарет, аптека, цветочная лавка, кофейня, ресторан. И, возможно, магазин алкогольной продукции «Красное&Белое».

"Конкретной даты нет, выбирать арендаторов будем в августе, пока собираем заявки", сообщил «Зеленоград.ру» собственник здания. Продолжается реконструкция фасадов здания. Когда они закончатся, — по планам, 31 августа — с арендаторами начнут заключать договора.

Здание бывшего универмага (торгового дома «Зеленоград»), выходящее на Центральную площадь и в Савелкинский проезд, сейчас реконструируют. Ранее размещенное на «Циане» объявление о сдаче в аренду 60 помещений от пяти до 200 квадратных метров по пять тысяч рублей за квадратный метр снято с публикации.

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Метки:
универмаг на центральной площади
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В администрации нового ТЦ на Центральной площади опровергли его открытие 10 августа Новости
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