О предварительной дате открытия ТЦ Тимофеев сказал в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня». Он также рассказал, что в новом торговом центре откроются сетевой продуктовый магазин «Чижик», магазин фиксированных цен Fix Price, магазин электронных сигарет, аптека, цветочная лавка, кофейня, ресторан. И, возможно, магазин алкогольной продукции «Красное&Белое».

"Конкретной даты нет, выбирать арендаторов будем в августе, пока собираем заявки", сообщил «Зеленоград.ру» собственник здания. Продолжается реконструкция фасадов здания. Когда они закончатся, — по планам, 31 августа — с арендаторами начнут заключать договора.

Здание бывшего универмага (торгового дома «Зеленоград»), выходящее на Центральную площадь и в Савелкинский проезд, сейчас реконструируют. Ранее размещенное на «Циане» объявление о сдаче в аренду 60 помещений от пяти до 200 квадратных метров по пять тысяч рублей за квадратный метр снято с публикации.