История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты
Остановку «Брёхово» добавили автобусов 400 Т и 400К на Пятницком шоссе в обе стороны. Раньше здесь останавливались только автобусы 164К и 1016. Остановка «Брехово» — ближайшая перед поворотом на Кутузовское шоссе.
Фото: Яндекс_карты
Это уже третья остановка, которую за последние полгода добавили 400-м, которые едут из Зеленограда в Москву по Пятницкому шоссе. В феврале добавили остановку «Лесная сторожка» для обоих маршрутов, в декабре — остановку «Новый Зеленоград» для 400 Т.
Для жителей Зеленограда дополнительная остановка будет означать ещё большее увеличение времени в пути. Впрочем, это не сильно ухудшит и без того медленную езду. Например, от станции Крюково до метро «Пятницкое шоссе» было 14 остановок, а стало на одну больше.
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