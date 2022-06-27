Это уже третья остановка, которую за последние полгода добавили 400-м, которые едут из Зеленограда в Москву по Пятницкому шоссе. В феврале добавили остановку «Лесная сторожка» для обоих маршрутов, в декабре — остановку «Новый Зеленоград» для 400 Т.

Для жителей Зеленограда дополнительная остановка будет означать ещё большее увеличение времени в пути. Впрочем, это не сильно ухудшит и без того медленную езду. Например, от станции Крюково до метро «Пятницкое шоссе» было 14 остановок, а стало на одну больше.