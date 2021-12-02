400-му автобусу до «Тушинской» добавили еще одну остановку на Кутузовском шоссе. Она будет возле жилого комплекса «Новый Зеленоград» 02.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Новая остановка «Кутузовское шоссе, 1» вводится с 11 декабря для автобуса 400T (17-й микрорайон Зеленограда — метро «Тушинская»). Здесь уже останавливается автобус 400К, но еще один маршрут нужен жителям подмосковного ЖК «Новый Зеленоград». Остановка вводится в обоих направлениях.

О назначении остановки договорились Москва и область, сообщает префектура. Жители ЖК в Рузино три года жаловались в инстанции на плохую транспортную связь. Рядом останавливается автобус 400К, но его приходится ждать по часу, при этом мимо остановки проезжают полупустые 400T. Детям из ЖК приходится идти в школу в 23-й микрорайон по шоссе без тротуара.

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Для пассажиров из Зеленограда, которым надо доехать до метро, это очередное увеличение времени в пути. На маршруте 400T тридцать остановок, новая станет 31-й. 400К и 400T — московские маршруты, проходящие по областной территории. Назначение новых остановок по просьбе живущих или работающих в области происходит, как правило, долго из-за согласований между московскими и подмосковными чиновниками.

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Метки:
автобусы, жк новый зеленоград, автобус 400т
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