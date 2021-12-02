Новая остановка «Кутузовское шоссе, 1» вводится с 11 декабря для автобуса 400T (17-й микрорайон Зеленограда — метро «Тушинская»). Здесь уже останавливается автобус 400К, но еще один маршрут нужен жителям подмосковного ЖК «Новый Зеленоград». Остановка вводится в обоих направлениях.

О назначении остановки договорились Москва и область, сообщает префектура. Жители ЖК в Рузино три года жаловались в инстанции на плохую транспортную связь. Рядом останавливается автобус 400К, но его приходится ждать по часу, при этом мимо остановки проезжают полупустые 400T. Детям из ЖК приходится идти в школу в 23-й микрорайон по шоссе без тротуара.