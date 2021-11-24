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400-му автобусу до «Речного вокзала» добавили остановку на Ленинградском шоссе. Рядом два гипермаркета и новый ЖК 24.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Автобус 400 «поостановочный» с 27 ноября будет делать дополнительную остановку в Елино на Ленинградском шоссе в обе стороны. Она вводится для улучшения обслуживания пассажиров, сообщает «Мосгортранс». При движении в Москву рядом с этой остановкой новый жилой комплекс «Ёлкино», с другой стороны — гипермаркеты «Максипро» и «Лента».

Незадолго до этого жители жилого комплекса «Ёлкино» пожаловались на федеральном канале на плохое транспортное обслуживание и попросили остановку 400-го. Сейчас рядом с ЖК «Ёлкино» останавливается областной автобус 350 (идёт до метро «Водный стадион»). И ещё две маршрутки, но они совсем редкие. Идти к другой ближайшей остановке в Елино приходится вдоль шоссе в отсутствии тротуаров. Но ходят, потому что там можно сесть на московский 400-й маршрут. А дети, живущие в «Ёлкино», ездят в школу в зеленоградский микрорайон МЖК. Жители писали и в московские, и в подмосковные инстанции, обращались в администрацию Солнечногорска, но, по их словам, везде были отписки. В октябре эту проблему осветили в сюжете телеканала «Россия 1».

Теперь у 400-го автобуса 33 остановки от Крюковской площади до ближайшей станции метро «Беломорская».

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Метки:
общественный транспорт, ленинградское шоссе, автобусы, автобус 400, автобусная остановка
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