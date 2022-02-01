Новую остановку «Лесная сторожка» на Пятницком шоссе ввели по пути следования автобусов 400К и 400T в обе стороны. Она находится между остановками «Санаторий «Энергия» и «Вахнеевка», возле дорог к Николо-Черкизово и Благовещенке. Теперь от Зеленограда до метро ехать ещё дольше.

Здесь уже останавливаются три рейсовых маршрута — 366, 575, 1016 — и коммерческая маршрутка 164К. Почему к ним добавили и автобусы, связывающие Зеленоград со станциями метро «Сходненская» и «Тушинская», «Мосгортранс» не объясняет. Вероятно, снова по просьбам жителей подмосковных жилых комплексов.

Месяц назад 400-му до «Тушинской» добавили остановку возле ЖК «Новый Зеленоград». Для пассажиров из Зеленограда, которым надо доехать до метро, новые остановки — это очередное увеличение времени в пути. Вместе с новой «Лесной сторожкой» на маршруте 400T сейчас 32 остановки, на 400К — 33. 400К и 400T — московские маршруты, проходящие по областной территории.