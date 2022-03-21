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Пункты вакцинации от ковида закрылись почти во всех зеленоградских поликлиниках. Остался только один 21.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Падает заболеваемость ковидом, из-за этого снижаются темпы вакцинации, поэтому стало возможным сократить количество пунктов вакцинации в поликлиниках. С 21 марта сделать прививку от коронавируса можно только в поликлинике на Каштановой аллее. Остальные два пункта вакцинации вернулись к оказанию плановой помощи.

Вакцинация проводится с 8 до 20 часов по предварительной записи через мос.ру или по телефону 8-962-940-98-84. Адрес: Каштановая аллея, дом 2, строение 7. При себе надо иметь СНИЛС, паспорт РФ, полис ОМС

Ранее сообщалось, что в поликлиниках практически полностью восстановлен плановый прием пациентов. Стационары также постепенно возвращаются к обычной работе.

От ковида в Москве вакцинировано более шести миллиона человек, более 2,5 млн переболело коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

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Метки:
коронавирус, вакцина, Поликлиническое отделение горбольницы №3
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