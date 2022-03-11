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Поликлиники восстановили плановую медпомощь. Также заработали дневные стационары 11.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Поликлиники восстановили плановую медицинскую помощь из-за снижения числа болеющих ковидом. В Зеленограде вновь заработали дневные стационары.

Чтобы записаться в дневной стационар, необходимо пройти обследование и получить направление в своей поликлинике. Для пациентов, которые выписались из больницы, но нужно продолжить лечение, направление из поликлиники не требуется — можно подойти с документами на пост для записи на госпитализацию.

Как сообщает городская больница, дневные стационары продолжают свою работу в полном объеме и приглашают пациентов пройти курсовое лечение.

  • Дневной стационар филиала «Поликлиническое отделение № 1» (ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) расположен на 2 этаже и работает по будням с 08:00 до 16:00. Запись на госпитализацию на посту. Справки по телефону 8 (499) 735-13-92 (по будням с 08:00 до 16:00).
  • Дневной стационар филиала «Поликлиническое отделение № 2» (корпус 2042) расположен на 5 этаже и работает по будням с 08:00 до 16:00. Запись на госпитализацию осуществляется на посту. Справки по телефону 8-499-210-31-40 (по будням с 08:00 до 16:00).

В январе в связи с распространением штамма омикрон, именно поликлиники приняли на себя основную нагрузку по лечению заболевших. Соответственно, плановая работа амбулаторий была ограничена. Но теперь по заявлению главы оперштаба Анастасии Раковой, наблюдается устойчивая тенденция на снижение новых случае коронавируса. В связи с этим врачи возвращаются к плановой работе.

«В результате объемы оказания плановой помощи в поликлиниках уже практически полностью восстановлены. 50% пациентов могут записаться на прием к терапевту прямо в тот же день или на следующий, а 93% пациентов — на ближайшие три дня. Аналогично порядка половины пациентов могут записаться на прием и к узкопрофильным специалистам первого уровня, таким как хирург, отоларинголог, офтальмолог или уролог на сегодня или завтра. А в горизонте ближайшей недели — 90%», — сообщила Анастасия Ракова.

Мы проверили это заявление — 11 марта корреспондент «Зеленоград.ру» попробовал записаться к врачу через мос.ру — запись была доступна на следующие дни:

  • офтальмолог — 15 марта
  • уролог — 15 марта
  • терапевта (участковый врач) — 17 марта
  • оториноларинголог — 24 марта
  • хирург — 17 марта

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Метки:
медицина, коронавирус, поликлиника, больница
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