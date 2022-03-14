Обязательное ношение защитных масок в общественных местах отменяется со вторника, 15 марта. Также отменяются регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Указ об этом «долгожданном решении» подписал мэр Сергей Собянин. Причина — стабильное улучшение эпидемиологической ситуации. В воскресенье впервые за долгое время число вновь заболевших ковидом было меньше тысячи человек. Всего в Москве ковидом переболело более 2,5 млн человек.

Ещё одна причина отмены масок — поддержка бизнеса, который и так испытывает «серьезное санкционное давление».

Ранее отменили ограничения для пожилых людей, QR-коды и социальную дистанцию. Но ограничение на проведение публичных мероприятий остается в силе.