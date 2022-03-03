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QR-коды в сфере культуры и спорта отменили 03.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Использование QR-кодов отменил мэр Москвы с четверга, 3 марта. Снимаются все ограничения на посещение ресторанов, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

Указ об этом подписал мэр Собянин. «Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», сказал мэр.

Ограничение по проведению публичных мероприятий остается в силе.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

Ранее Роспотребнадзор отменил требование соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра, но маски носить ещё нужно.

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Метки:
коронавирус
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