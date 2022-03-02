Соблюдать социальную дистанцию теперь не нужно — Роспотребнадзор смягчил требования к мерам профилактики распространения коронавируса. Обязательными осталось ношение масок в помещении и тщательная дезинфекция.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма „омикрон“, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Новые методические указания Роспотребнадзора также оставили в силе ограничения на проведение массовых мероприятий.

Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал отменить обязательную социальную дистанцию в кинотеатрах и кафе. «Ушли требования к социальной дистанции на разных объектах, таких как кинотеатры, общепит и так далее», — сообщает РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.

Смягчение противоэпидемических мер связано со снижением заболеваемости ковидом в целом по стране, и, в частности, по Москве и области. По данным ведомства, в структуре заболеваемости только 10,7% случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а 89,3% - на остальные субъекты страны.