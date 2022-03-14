Во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Руденя сказал, что является приверженцем советской архитектуры. И вся реконструкция вокзала будет построена на его модернизации — это пристройка к зданию платформы, строительство пешеходного стеклянного моста, расширение парковки, устройство навесов.

Инициаторы петиции против сноса вокзала считают, что произошедшее — их заслуга. Всё-таки общественность обрушилась с критикой, а СМИ — и не только местные — об этом написали. Есть и другая версия: губернатор «не совсем удачно сформулировал». «Тверской вокзал — действительно выдающийся образец поздней советской архитектуры, и если благодаря небольшому хайпу на оговорках об этом узнали больше людей — то и это результат», пишет телеграм-канал «Тверь/Вместо пресс-релиза». И добавляет, что железнодорожная инфраструктура находится в собственности РЖД, и вокзальными комплексами тоже распоряжается РЖД.