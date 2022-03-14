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Вокзал в Твери решили не сносить. Петицию против сноса подписали 15 тысяч человек 14.03.2022 ZELENOGRAD.RU

О планах сноса здания тверского железнодорожного вокзала стало известно в начале февраля. Теперь власти официально говорят о его сохранении снаружи и внутри. Петиция против сноса вокзала собрала почти 15 тысяч голосов.

Снос действующего вокзала был запланирован на 2025 год. Здание в стиле позднесоветского брутализма построили в 1991 году. На очередном совещании по развитию транспортной системы снова вернулись к этой теме и обсудили строительство современного надземного перехода. Он «станет частью вокзального комплекса, который предусматривает сохранение действующего здания железнодорожного вокзала, его архитектуры и интерьеров», сообщает пресс-служба губернатора Игоря Рудени.

Во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Руденя сказал, что является приверженцем советской архитектуры. И вся реконструкция вокзала будет построена на его модернизации — это пристройка к зданию платформы, строительство пешеходного стеклянного моста, расширение парковки, устройство навесов.

Инициаторы петиции против сноса вокзала считают, что произошедшее — их заслуга. Всё-таки общественность обрушилась с критикой, а СМИ — и не только местные — об этом написали. Есть и другая версия: губернатор «не совсем удачно сформулировал». «Тверской вокзал — действительно выдающийся образец поздней советской архитектуры, и если благодаря небольшому хайпу на оговорках об этом узнали больше людей — то и это результат», пишет телеграм-канал «Тверь/Вместо пресс-релиза». И добавляет, что железнодорожная инфраструктура находится в собственности РЖД, и вокзальными комплексами тоже распоряжается РЖД.

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Метки:
октябрьская железная дорога, транспортно-пересадочный узел, тверь, вокзал
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
4 часа назад
Глас народа - главная сила. Безголосый народ - пособник алчной власти. Молодцы!
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