Вокзал в Твери решили снести. Жители собирают голоса против 10.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Правительство Тверской области планирует построить крупный транспортно-пересадочный узел с торговым центром на месте железнодорожного вокзала в Твери. Вокзал построили в 1991 году, снести здание могут в 2025-м. Появилась петиция с требованием не делать этого — хотя модернизация вокзальному комплексу нужна.

В Твери сохранился исторический ансамбль железнодорожных зданий. В том числе старый Николаевский вокзал, отреставрированный в 2015 году. Новый вокзал в стиле позднесоветского брутализма местные жители тоже называют старым — он стоит тридцать лет и примечателен как снаружи, так и изнутри. На фасаде выполнены три огромные опрокинутые арки из стекла, в составе здания — высокая прямоугольная часовая башня. Стены зала ожидания украшают мозаичные панно из смальты, в самом зале — оранжерея с живыми растениями и деревьями с больших горшках.

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О планах модернизации железнодорожного вокзала правительство Тверской области сообщило на заседании 1 февраля. Как сообщают местные СМИ, демонтаж вокзала запланирован на 2025 год. В этом году будут готовить проект, в следующем строить надземный пешеходный переход через пути, в 2024-м — новую береговую платформу и прочие объекты возле вокзала.

Жители опасаются, что на месте вокзала построят убогое типовое здание. На change.org появилась петиция против сноса, её в данный момент подписали более 6 тысяч человек. «Здание проектировалось специально для нашего города… Оно представляет яркий пример позднесоветского модернизма. Выразительный свободный фасад выполнен из стекла, металла и натурального ракушечника. Просторный и светлый зал ожидания с живыми крупномерными растениями является уникальным для России примером оранжереи на вокзале, — пишут авторы петиции, городское сообщество „Мы ТУТ“. — За тридцать лет железнодорожный вокзал стал одним из символов Твери. Перевернутые арки на фасаде — узнаваемый силуэт, который отсылает к староволжскому мосту. Монументальное мозаичное панно в зале ожидания, которое отражает события истории Верхневолжья, выполнил тверской художник Анатолий Голубцов. Все это может быть утрачено и заменено на безликие типовые строения».

Авторы отмечают, что они не против модернизации как таковой. Но её можно провести без уничтожения памятника архитектуры. Привокзальный комплекс можно реконструировать, не разрушая здание, а бережно отреставрировав его, — пишут местные жители в комментариях. Всю инфраструктуру вокзала можно встроить в уже существующее здание.

Идея сноса тверского вокзала не нова. Еще в 2013 году было подписано соглашение между правительством Тверской области и РЖД о развитии железнодорожной инфраструктуры и создании крупного транспортного комплекса. Инвестиционный проект, в частности, предусматривал строительство на базе вокзала ТПУ площадью 55 тысяч квадратных метров, из которых сам вокзал занимал бы 11 тысяч, а 22 тыс. кв.м — торгово-развлекательный комплекс. Также планировалось построить бизнес-центр, гостиницу, надземный паркинг, объединить железнодорожный и автобусный вокзалы длинным пешеходным мостом. В проект также входила реставрация старого Николаевского вокзала — и этот пункт выполнили.

По мнению тверского архитектора Никиты Маликова, здание вокзала надо сохранить, модернизации требует не оно, а система переходов. «В Твери есть проблема доступа к перрону. Спускаться в подземный переход затруднительно. Если ты бежишь на „Ласточку“ и у тебя только рюкзак, то это не так уж и сложно, — цитирует Маликова „АиФ Тверь“. — Вот когда ты с чемоданом или с коляской, то тут возникает ряд вопросов к доступности и удобству такого решения. Можно построить надземный переход с эскалаторами и траволаторами. Но здание вокзала это, опять же, не задевает. Там полно места для строительства. Не забывайте, что между вокзалом и железнодорожными путями есть огромный пустырь, который до сих пор никто не использует».

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Метки:
октябрьская железная дорога, транспортно-пересадочный узел, тверь, вокзал
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