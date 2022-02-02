Новая ветка длиной 15,6 километров обеспечит «прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Завидово», сообщает правительство Тверской области. Прямое существует и сейчас — от Москвы до Завидово можно доехать на электричке, в том числе на «Ласточке-экспрессе». Видимо, имеется в виду прямой подвоз к особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Завидово». ТПУ построят в рамках создания кластера «Волжское море», а сейчас там возводят речной порт. Возможно, уже есть договоренность о поездах-экспрессах, идущих без остановки от Москвы до ТПУ «Завидово» , — когда построят новую линию.

Проект предполагает также переустройство Конаковского шоссе и дороги Мокшино-Шоша, реконструкцию станции Путепроводная и контактной сети. На эти цели Тверской области выделено правительством РФ 3,8 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2023 году, а запустить новую железнодорожную ветку — в конце 2024-го.

Порт в Завидово станет первым, построенным в России за последние десятилетия. Планируется, что уже в этом году он примет первые круизные суда. Одновременно начнут строить здание речного вокзала. ТПУ «Завидово» предполагает масштабное строительство туристической и курортной инфраструктуры и автотуристических комплексов рядом с Ленинградским шоссе и его платным дублером — трассой М11.

Уникальность будущего ТПУ, в частности, в объединении водного, автомобильного и железнодорожного транспорта. По замыслу властей, он станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.