Новую железнодорожную ветку построят в Тверской области, чтобы быстрее доезжать в туристические места Завидово 02.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Железную дорогу планируется протянуть от станции Путепроводная к перспективному транспортно-пересадочному узлу «Завидово». Узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. От Ленинградского вокзала до курортно-туристического ТПУ предполагается пустить четыре поезда в сутки. Время в пути — 90 минут.

Новая ветка длиной 15,6 километров обеспечит «прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Завидово», сообщает правительство Тверской области. Прямое существует и сейчас — от Москвы до Завидово можно доехать на электричке, в том числе на «Ласточке-экспрессе». Видимо, имеется в виду прямой подвоз к особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Завидово». ТПУ построят в рамках создания кластера «Волжское море», а сейчас там возводят речной порт. Возможно, уже есть договоренность о поездах-экспрессах, идущих без остановки от Москвы до ТПУ «Завидово» , — когда построят новую линию.

Проект предполагает также переустройство Конаковского шоссе и дороги Мокшино-Шоша, реконструкцию станции Путепроводная и контактной сети. На эти цели Тверской области выделено правительством РФ 3,8 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2023 году, а запустить новую железнодорожную ветку — в конце 2024-го.

Порт в Завидово станет первым, построенным в России за последние десятилетия. Планируется, что уже в этом году он примет первые круизные суда. Одновременно начнут строить здание речного вокзала. ТПУ «Завидово» предполагает масштабное строительство туристической и курортной инфраструктуры и автотуристических комплексов рядом с Ленинградским шоссе и его платным дублером — трассой М11.

Уникальность будущего ТПУ, в частности, в объединении водного, автомобильного и железнодорожного транспорта. По замыслу властей, он станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

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Метки:
электричка, туризм
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